Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(bae)Am 17.04.2026 gegen 07:15 Uhr wurde der Polizei in Rinteln mitgeteilt, dass die LZA an der Baustelle auf der B 238/ Rinteln Nord nicht funktioniere. Vor Ort mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die mobile LZA, in Fahrtrichtung Steinbergen beschädigt worden war. Offensichtlich hat ein Fahrzeug die LZA touchiert und dadurch beschädigt. Daraufhin ist die LZA in den Notmodus (gelbes Blinklicht) gegangen. Wann genau der Unfall passiert ist, muss noch ermittelt werden. Der Schaden an der LZA wird auf 1500 Euro geschätzt, die geschädigte Firma hat eine neue LZA installiert. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann möge sich bitte bei der Polizei in Rinteln melden.

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