Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Ermittlungen gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts des Diebstahls eines E-Scooters

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 16.04.2026, gegen 20 Uhr wurde der Polizei Stadthagen der Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters am Bahnhof in Stadthagen gemeldet. Nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort begaben sich die Polizeibeamten in eine Nahbereichsfahndung und konnten den beschrieben E-Scooter tatsächlich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof feststellen. Zwei Jugendliche befuhren mit diesem die Hüttenstraße. Die Jugendlichen wurden daraufhin kontrolliert und anschließend mit zur Polizeidienststelle Stadthagen genommen. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurden sie von Erziehungsberechtigten abgeholt. Gegen den 16-jährigen Barsinghäuser und die 14-jährige Stadthägerin wird wegen des Verdachts des schweren Diebstahls ermittelt. Der E-Scooter konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

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