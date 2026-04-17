Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suthfeld - Fund einer Weltkriegsgranate - Kontrollierte Sprengung durch Kampfmittelbeseitigungsdienst

Suthfeld (ots)

(KEM) Am Vormittag des 16.04.2026 kam es in der Gemarkung Suthfeld zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines Kampfmittelfundes. Gegen 10:58 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Landwirt die Polizei, nachdem er bei Feldarbeiten in der Verlängerung der Straße "Seewiese" - im Bereich zwischen Riehe und der Deponie Kolenfeld - auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen war.

Eine ersteingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung bestätigte den Fund vor Ort. Zur genauen Identifizierung wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes (Delaborierer) hinzugezogen. Die Begutachtung ergab folgende Details zum Objekt:

Typ: Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg

Kaliber: 10,5 cm

Gewicht: ca. 15 kg

Aufgrund des Zustands des Zünders stuften die Experten das Kampfmittel als nicht transportfähig ein, weshalb eine kontrollierte Sprengung unmittelbar vor Ort erforderlich wurde.

Da sich der Fundort auf einer freien Ackerfläche befand, waren keine bewohnten Gebäude oder öffentliche Verkehrswege von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Lediglich der nahegelegene Modellflugplatz Wunstorf sowie die Deponie Kolenfeld mussten für die Dauer der Maßnahme geräumt bzw. gesperrt werden. Die Räumung der Deponie verlief zügig und ohne besondere Vorkommnisse.

Nachdem der Gefahrenbereich großräumig abgesichert war, erfolgte um 16:02 Uhr die kontrollierte Sprengung durch die Delaborierer. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Nach einer abschließenden Kontrolle des Geländes konnten sämtliche Sperrmaßnahmen um 16:17 Uhr aufgehoben werden.

Neben der o.g. genannten Einsatzkräfte waren auch die Freiwillige Feuerwehren Riehe/Waltringhausen und Nord der Samtgemeinde Nenndorf sowie ein RTW und NEF im Einsatz.

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