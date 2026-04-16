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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 15.04.2026, gegen 16.45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Nienburg Am Ahornbusch Höhe Hausnummer 18.

Polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine junge männliche Person mit einem Fahrrad die Straße in Richtung Bahnhof und fuhr in das Heck einen geparkten BMW. Hierbei stürzte sie, stand wieder auf und fuhr weiter in Richtung Bahnhof.

Die Person war ca. 17 bis 20 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug eine Jeans.

Der Schaden am BMW wurde vorläufig auf ca. 600 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben?

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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