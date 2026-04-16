Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe/Lemke - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Marklohe/Lemke (ots)

(KEM) Am Mittwochmorgen, den 15.04.2026, zwischen ca. 7.15 und 12.30 Uhr ereignete sich auf der Parkfläche zwischen der Nienburger Straße und der Hoyaer Straße (hinter der Christuskirche) eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter dunkelgrauer Opel wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Opel wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marklohe unter 05021/924060 entgegen.

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