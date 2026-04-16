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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 15.04.2026, gegen 11.10 Uhr ereignete sich an der Eveser Straße ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Bückeburger mit seinem Pedelec die Eveser Straße in Richtung Evesen, als er in Höhe der Grundschule aus Unachtsamkeit einen parkenden PKW übersah und auf diesen auffuhr.

Der Mann wurde leicht verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am geparkten VW wurde die Heckscheibe zerbrochen sowie die Heckklappe beschädigt. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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