Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Portemonnaie von Rentner gestohlen: 26-jährige Taschendiebin von Discountermitarbeitern an Polizei übergeben

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Eine Taschendiebin hat am gestrigen Donnerstagnachmittag in einem Discountermarkt in Kassel-Wehlheiden das Portemonnaie eines 80 Jahre alten Mannes gestohlen. Dabei wurde sie jedoch von zwei Angestellten beobachtet, welche die Polizei riefen und die Täterin bis zu deren Eintreffen festhielten. Die 25-jährige Frau aus Mainz muss sich nun wegen des Taschendiebstahls verantworten, die Ermittlungen dauern an.

Wie die beiden Zeugen der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Süd-West gegenüber berichteten, seien sie schon auf die Frau aufmerksam geworden, als diese gegen 14:30 Uhr den Markt in der Wittrockstraße betreten hatte, da sie sich auffällig in dem Discounter umsah. In einem Gang für Soßen sei sie dem Rentner dann immer nähergekommen, bis sie schließlich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment in die an seinem Rollator hängende Tasche griff und das Portemonnaie des hochbetagten Mannes an sich nahm. Nachdem die Diebin die Geldbörse in ihre eigene Tasche gesteckt hatte, wurde sie dann von den beiden Mitarbeitern angesprochen und schließlich an die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife übergeben.

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