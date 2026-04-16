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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr - Polizei Rinteln sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es gegen 07:15 Uhr in der Ortschaft Todenmann zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw die Hauptstraße (Landesstraße 441) in Todenmann. In Höhe der Hausnummer 45 kam es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes-Benz.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen, entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand durch die Kollision Sachschaden am linken Außenspiegel.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Identität des Fahrzeugführers geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 / 9646-0 mit dem Polizeikommissariat Rinteln in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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