Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr - Polizei Rinteln sucht Zeugen
Rinteln (ots)
(KEM) Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es gegen 07:15 Uhr in der Ortschaft Todenmann zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw die Hauptstraße (Landesstraße 441) in Todenmann. In Höhe der Hausnummer 45 kam es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes-Benz.
Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen, entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand durch die Kollision Sachschaden am linken Außenspiegel.
Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Identität des Fahrzeugführers geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 / 9646-0 mit dem Polizeikommissariat Rinteln in Verbindung zu setzen.
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