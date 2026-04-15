Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag am 09. Mai 2026

Lindhorst (ots)

(Thi) Die Polizei Lindhorst lädt am Samstag, den 09. Mai 2026, zum 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag ein. Die Präventionsveranstaltung findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Otto Hattendorf GmbH in der Industriestraße 1 in Lindhorst statt.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere für Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen zu erhöhen. Hintergrund ist die in den letzten Jahren deutlich gestiegene Zahl an zugelassenen Freizeitfahrzeugen im Landkreis Schaumburg. Gleichzeitig kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, die häufig auf Überladung, falsche Gewichtsverteilung oder unzureichende Ladungssicherung zurückzuführen sind.

Im Rahmen des Sicherheitstages haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kostenlos wiegen zu lassen und sich umfassend durch geschultes Fachpersonal beraten zu lassen. Themenschwerpunkte sind unter anderem:

- richtige Beladung und Ladungssicherung - zulässige Gesamtgewichte und Achslasten - Stützlast und Lastverteilung - Bereifung und Bremseigenschaften - geltende Geschwindigkeitsregelungen - Vorschriften im Umgang mit Gefahrgut, wie beispielsweise Gasflaschen

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der seit dem 19.06.2025 verpflichtenden Gasprüfung, die alle zwei Jahre durchgeführt werden muss.

Ergänzend wird die DEKRA am Sicherheitstag teilnehmen und folgende Angebote bereitstellen:

- zusätzliche Waagekapazitäten - Durchführung von Gasprüfungen direkt vor Ort - Beratung zu den Themen Auf- und Ablastung sowie Umbaumaßnahmen und Eintragungen

Parallel zur Veranstaltung wird eine Fahrradcodierung, auch für E-Bikes, angeboten. Damit möchte die Polizei zusätzlich zur Diebstahlprävention beitragen.

Der Sicherheitstag richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten - vom erfahrenen Caravan-Nutzer bis hin zu Neueinsteigern und Familien. Neben Informations- und Beratungsangeboten gibt es auch Einblicke in die Arbeit der Polizei sowie Möglichkeiten zur Nachwuchsgewinnung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Wichtig: Der gesamte Präventionstag dient ausschließlich der Aufklärung und Beratung. Es werden keine Verwarn- oder Bußgelder erhoben.

Mit dieser Veranstaltung knüpft die Polizei an frühere erfolgreiche Präventionstage an und möchte einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Verkehrsunfällen und deren Folgen leisten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, mit ihrem Fahrzeug vorbeizukommen und sich umfassend informieren zu lassen.

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