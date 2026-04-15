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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht nach Abbiegevorgang - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 14. April 2026, gegen 15:45 Uhr, kam es im Bereich der Bundesstraße 214 / Große Drakenburger Straße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Abbiegen mit einer Warntafel seines Fahrzeugs einen links neben ihm befindlichen Pkw. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an dem betroffenen Fahrzeug.

Im Anschluss setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei Nienburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beteiligten Lkw geben können, sich zu melden. Besonders relevant sind Beobachtungen zum Fahrzeug, Kennzeichen oder zur Fahrtroute im Bereich der Einmündung Bundesstraße 214 / Große Drakenburger Straße.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05021 / 92120 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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