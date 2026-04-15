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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Nienburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, 13. April 2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 14. April 2026, 14:00 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Neumarkt in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Halterin ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie frische Unfallschäden. Hinweise auf den Verursacher oder das beteiligte Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizei Nienburg bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der 05021-92120 zu melden. Insbesondere könnten Beobachtungen zu einem beschädigten Fahrzeug oder auffälligem Fahrverhalten im Bereich des Parkplatzes Neumarkt von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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