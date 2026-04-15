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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 14.04.2026, zwischen ca. 6.45 Uhr und 15.30 Uhr wurde ein E-Scooter in Stadthagen gestohlen.

Der E-Scooter, der einen Wert von etwa 800 Euro hatte, war an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen und wurde durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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