Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines E-Scooters
Stadthagen (ots)
(KEM) Am Dienstag, den 14.04.2026, zwischen ca. 6.45 Uhr und 15.30 Uhr wurde ein E-Scooter in Stadthagen gestohlen.
Der E-Scooter, der einen Wert von etwa 800 Euro hatte, war an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen und wurde durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.
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