Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Erstmeldung: Starke Rauchentwicklung durch Feuer in Tiefgarage in Neuenhausen

Grevenbroich (ots)

Die Feuerwehr Grevenbroich ist seit 11:15 Uhr am Mittwoch (14.01.) an der Rheinstraße in Grevenbroich-Neuenhausen im Einsatz. In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brannten zwei PKW. Es kam im Ortskern zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung. Mehrere Trupps der Feuerwehr sind unter Atemschutz in der Tiefgarage im Einsatz. Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Passanten und Autofahrer werden angehalten, den Bereich rund um die Rheinstraße, Hauptstraße und Wupperstraße freizuhalten. Über die WarnApp NINA wurde eine Warnung vor Rauch- und Geruchsbelästigung für die Ortsteile Neuenhausen und die Südstadt verschickt.

Aktuell befinden sich die Einheiten Stadtmitte, Frimmersdorf/Neurath, Gustorf/Gindorf und Hemmerden sowie die hauptamtliche Wache im Einsatz. Die Einheit Wevelinghoven besetzt die Feuerwache im Industriegebiet-Ost.

Der Einsatz wird noch einige Zeit andauern. Es wird nachberichtet.

