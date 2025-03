Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abgebogen trotz Gegenverkehr

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße / Eper Straße;

Unfallzeit: 14.03.2025, 20.25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall erlitt am Freitagabend ein 21-jähriger niederländischer Autofahrer leichte Verletzungen. Der Mann aus Enschede befuhr gegen 20.25 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Ochtrup und wollte die Eper Straße weiter geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 46-jährigen niederländischen Autofahrerin zusammen. Die Frau aus Hengelo hatte die Hermann-Ehlers-Straße in entgegengesetzter Richtung befahren und wollte nach links in Eper Straße in Richtung Epe einbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte zur Unfallzeit für beide Richtungen (Hermann-Ehlers-Straße) ordnungsgemäß Grünlicht an. Die Frau aus Hengelo entrichtete eine Sicherheitsleistung. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell