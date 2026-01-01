FW Grevenbroich: Feuerwehr Grevenbroich blickt auf entspannte Silvesternacht zurück

Feuerwehr Grevenbroich

(FW Grevenbroich) - Mit vier Kleinbränden nach dem Jahreswechsel verzeichnete die Feuerwehr Grevenbroich eine recht entspannte Silvesternacht. Lediglich eine Hecke sowie drei Mülltonnen mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Auch vor 0 Uhr verlief der Silvestertag unauffällig.

Die erste Alarmierung der Feuerwehr Grevenbroich im neuen Jahr führte die Besatzung der hauptamtlichen Wache nach Frimmersdorf. Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Stüßges End und An der Erfthalle kokelten gegen 01:10 Uhr die Reste einer Feuerwerksbatterie. Nur wenige Minuten später rückten die verbliebenen Kräfte der hauptamtlichen Wache zusammen mit den Ehrenamtlern aus der Stadtmitte und Gustorf/Gindorf in die Südstadt aus. Im Bereich Bernhard-Letterhaus-Weg und Wilhelm-Leuschner-Weg brannte eine Hecke. Diese konnte zügig gelöscht werden, sodass die Einheiten den Einsatz zeitnah beenden konnten.

Zwischen 02:20 Uhr und 02:30 Uhr mussten dann erneut Kräfte der Feuerwehr ausrücken. Am Belmener Weg in Elfgen sowie an der Rheinstraße in Neuenhausen brannten jeweils Mülltonnen. Auch dort war in beiden Fällen nur ein kurzes Eingreifen der Feuerwehr nötig.

Bereits im Tagesverlauf des 31.12. mussten die Florianer viermal tätig werden. In zwei Fällen rückte das Kleineinsatzfahrzeug zu Ölspuren aus. Außerdem löste die Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum an der Hundhausenstraße aus. Grund dafür waren Dämpfe, die beim Kochen entstanden waren. Des Weiteren kontrollierte die Besatzung des Löschfahrzeugs der hauptamtlichen Wache gegen 15:35 Uhr ein bereits gelöschtes Feuer in einer Tiefgarage an der Rheinstraße in Neuenhausen. Anwohner hatten den Kleinbrand zuvor mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr in allen Fällen keine Angaben machen.

