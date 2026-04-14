PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Rinteln (ots)

(BL) Am heutigen Tag melden sich zahlreiche Rintelner bei der Polizei Rinteln, weil sie Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten erhalten haben.

Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen, die wiederkehrend und häufig regional geballt auftreten, und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, mit Angehörigen über die Betrugsmasche zu sprechen und sie zu sensibilisieren.

   - Seien Sie misstrauisch und wachsam. Lassen Sie sich am Telefon 
     nicht drängen oder unter Druck setzen.
   - Legen Sie umgehend auf, indem sie selbstständig das Telefonat 
     durch Auflegen des Hörers beenden. Auflegen ist NICHT unhöflich.
   - Rufen Sie die richtige Polizei an. Suchen Sie dafür die 
     Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizei selbst heraus oder wählen 
     Sie die 110. Geben Sie die Telefonnummer selbst ein.
   - Geben Sie am Telefon niemals Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen, Wertsachen oder persönlichen Daten preis.
   - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen.
   - Die Polizei wird nie unter der Telefonnummer 110 anrufen.
   - Die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft werden Sie niemals 
     anrufen und um Geldbeträge oder Wertsachen bitten oder deren 
     Verwahrung anbieten.
   - Lassen Sie Ihre Vornamen aus Telefonbüchern entfernen oder 
     abkürzen. Täter suchen zielgerichtet nach Vornamen, die auf ein 
     vorangeschrittenes Alter hindeuten.
   - Legen Sie sich einen Warnhinweis zur Erinnerung neben ihr 
     Telefon.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 13:11

    POL-NI: Unbekannte beschädigen geparkten Transporter - Polizei bittet um Hinweise

    Nienburg (ots) - (Thi) Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.04.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, den 10.04.2026, 09:00 Uhr, kam es im Bereich des Nordrings zu einem bislang ungeklärten Vorfall mit einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihren schwarzen Transporter am Abend ordnungsgemäß verschlossen und gegen Wegrollen gesichert ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 10:49

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Vormittag des gestrigen Montags, den 13.04.2026, kam es auf dem Parkplatz Neumarkt in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 09:32 Uhr und 11:56 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen 5er BMW. Anstatt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren