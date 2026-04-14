Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf auf der A 44

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Paderborn- Büren- Am Montagmorgen, 13.04.2026, erlitten zwei PKW-Fahrer bei einem Unfall nach einem Sekundenschlaf auf der BAB 44 leichte Verletzungen.

Ein 47-jähriger Bottroper befuhr gegen 01:40 Uhr mit seinem Land Rover den rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel. Zwischen der Anschlussstelle Büren und dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren kam er, aufgrund eines Sekundenschlafs, nach rechts von seinem Fahrstreifen ab.

Der Geländewagen stieß gegen einen auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug aus Polen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und stieß dort gegen den VW Caddy eines 60-Jährigen aus Rohrdorf. Anschließend schleuderte der Land Rover gegen die rechten Seitenschutzplanke. Der 47-Jährige und der 60-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung und ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Abschleppunternehmen transportierten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Der Sachschaden wird auf circa 110 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Kassel gesperrt werden. Gegen 05:10 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar.

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