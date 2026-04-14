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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Mann - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

POL-BI: Vermisster Mann - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Seit Montag, 06.04.2026, wird der 33-jährige Julian F. vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihm.

Der Gesuchte wurde letztmalig gegen 20:30 Uhr in Heepen, in der Straße Heeperholz, gesehen und wird seitdem vermisst.

Er ist circa 170 cm groß, schlank, hat schulterlanges blondes Haar und trägt einen Vollbart.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang noch nicht zum Auffinden von Julian F.

Zeugen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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