Polizei Bielefeld

POL-BI: 2.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Nachdem am Sonntag, 12.04.2026, in einer Kühltruhe einer Wohnung der Leichnam einer 28-Jährigen gefunden worden war, bittet die Polizei Bekannte und Freunde des Opfers, sich bei der Mordkommission zu melden.

Nach dem Fund des Leichnams einer 28-jährigen Bielefelderin in deren Wohnung in der Klopstockstraße ermittelt die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens weiterhin in alle Richtungen.

Die Mordkommission sucht Kontaktpersonen, Bekannte und Freunde des Opfers als Zeugen und bittet diese, sich bei der Polizei unter 0521-545-0 zu melden.

Inzwischen ist der voraussichtliche Termin der Obduktion des Leichnams aus forensischen Gründen auf den Donnerstag verschoben worden. Dieses ist zwingend geboten, um die Spurenlage an dem tiefgefrorenen Leichnam nicht zu gefährden.

Weitere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

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