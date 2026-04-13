Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachts mit Einkaufswagen voller Pflanzen unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einer Beamtin in einem zivilen Streifenwagen fiel am Samstag, 11.04.2026, ein Mann auf, der neun Grünpflanzen in einem Einkaufswagen transportierte. Die Pflanzen stammten aus einem benachbarten Baumarkt.

Gegen 00:30 Uhr passierte ein Mann mit Grünpflanzen den Kreuzungsbereich der Detmolder Straße und der Otto-Brenner-Straße. Die Uhrzeit und der ungewöhnliche Transport mit dem Einkaufswagen weckten das Interesse einer Polizistin, die mit ihrem Diensthund unterwegs war.

Gemeinsam mit einem weiteren Streifenteam wurde der verdächtige Mann wenig später kontrolliert. Obwohl alle Pflanzen Etiketten eines Bielefelder Baumarkts aufwiesen, gab der 58-jährige Bielefelder an, diese von einem Bekannten erhalten zu haben.

Nachdem die Polizisten eine geöffnete Tür an dem nahegelegenen Baumarkt und identische Pflanzen in der Gartenabteilung entdeckten, zeigten sie den polizeibekannten Mann wegen des Diebstahls an.

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