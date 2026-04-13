Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene PKW-Fahrerin überschlägt sich

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Bad Salzuflen- In den frühen Stunden des Sonntags, 12.04.2026, kam es auf der A 2 zu einem Auffahrunfall, bei dem anschließend ein PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Die Unfallverursacherin war alkoholisiert.

Eine 20-jährige Bielefelderin befuhr gegen 05:55 Uhr mit ihrem Mercedes den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen Lippe und Herford-Bad Salzuflen fuhr sie auf den vorausfahrenden Peugeot eines 54-Jährigen aus Hiddenhausen auf. Der Peugeot wurde durch den Aufprall gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 18- und 19-jährigen Beifahrer im Mercedes erlitten leichte Verletzungen, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizisten der Autobahnwache bemerkten bei der Unfallaufnahme bei der Bielefelderin eine Alkoholisierung. Der Alkoholvortest der 20-Jährigen bestätigte dies. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus eine Blutprobe.

Der Mercedes und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert.

Zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover mussten während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Gegen 07:45 Uhr konnten die Fahrsteifen wieder frei gegeben werden.

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