Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Rahden

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Rahden - Nach einem Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12.04.2026, in einem Restaurant in der Steinstraße in Rahden, nahm die Polizei die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf. Nach den bisherigen Informationen sind bei dem Brand keine Personen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter, in der Nacht vom 11.04.2026 auf den 12.04.2026, Zutritt zum Gebäude und legten mehrere Brände im Bereich des Restaurants im Erdgeschoss und im Keller. Um 00:38 Uhr wurde der Brand in der Steinstraße der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die acht Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden, es wurde keine Person verletzt.

Polizeibeamte der Polizei Bielefeld, unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, haben gemeinsam mit Polizeibeamten der Mindener Kreispolizeibehörde die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr am 12.04.2026 verdächtige Beobachtungen am Tatort machen können? Die Ermittler bitten darum, dass Personen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich bei der Polizei melden.

Hinweise zu dem Brand nimmt das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Bielefeld unter 0521 / 545-0 oder die Kreispolizeibehörde Minden sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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