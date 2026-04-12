PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Rahden

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Rahden - Nach einem Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12.04.2026, in einem Restaurant in der Steinstraße in Rahden, nahm die Polizei die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf. Nach den bisherigen Informationen sind bei dem Brand keine Personen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter, in der Nacht vom 11.04.2026 auf den 12.04.2026, Zutritt zum Gebäude und legten mehrere Brände im Bereich des Restaurants im Erdgeschoss und im Keller. Um 00:38 Uhr wurde der Brand in der Steinstraße der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die acht Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden, es wurde keine Person verletzt.

Polizeibeamte der Polizei Bielefeld, unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, haben gemeinsam mit Polizeibeamten der Mindener Kreispolizeibehörde die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr am 12.04.2026 verdächtige Beobachtungen am Tatort machen können? Die Ermittler bitten darum, dass Personen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich bei der Polizei melden.

Hinweise zu dem Brand nimmt das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Bielefeld unter 0521 / 545-0 oder die Kreispolizeibehörde Minden sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 03:33

    POL-BI: Lkw flüchtet auf der A2 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Bielefeld (ots) - (fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Opel Vectra die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz hinter der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück bemerkte der Fahrzeugführer vor sich die Rücklichter eines Lkw. Er registrierte zu spät, dass der Lkw zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:57

    POL-BI: A 2: Um über die Hälfte schneller als erlaubt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Hillegossen BAB 2 - Deutlich zu schnell war ein Autofahrer am Donnerstag, 09.04.2026, in seinem Pkw mit Anhänger auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund unterwegs. Polizisten des Verkehrsdienstes der Autobahn waren gegen 11:40 Uhr zwischen der Anschlussstellen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd unterwegs. Dabei wurden sie auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit seinem Pkw Ford und einem ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:30

    POL-BI: Junge Tatverdächtige kehren zu aufgebrochenem Automaten zurück

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Aufgrund von Hinweisen eines aufmerksamen Nachbarn, haben Streifenbeamte am Donnerstagmorgen, 09.04.2026, zwei Jugendliche in Tatortnähe antreffen können. Der Anwohner gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 05:30 Uhr durch laute Geräusche geweckt wurde. Er schaute nach und sah an der Greifswalder Straße zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren