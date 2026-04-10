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Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Tatverdächtige kehren zu aufgebrochenem Automaten zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Aufgrund von Hinweisen eines aufmerksamen Nachbarn, haben Streifenbeamte am Donnerstagmorgen, 09.04.2026, zwei Jugendliche in Tatortnähe antreffen können.

Der Anwohner gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 05:30 Uhr durch laute Geräusche geweckt wurde. Er schaute nach und sah an der Greifswalder Straße zwei Jugendliche, die einen Zigarettenautomaten mit einer Brechstange bearbeiteten. Der Tatort lag ungefähr in Höhe der Rückseite eines Autohauses an der Detmolder Straße. Als die beiden den Zeugen erkannten, liefen sie in Richtung der Wismarer Straße davon.

Gegen 06:00 Uhr fiel dem Anwohner auf, dass das Duo zu dem Automaten zurückkehrte. Als er sie ansprach, verschwanden sie erneut in Richtung eines anderen Autohauses an der Wismarer Straße.

Die beiden Tatverdächtigen tauchten etwa eine Stunde später erneut in Nähe des Tatorts mit der Brechstange auf. Bei diesem Mal gelang es dem Zeugen, der Polizei den Routenverlauf des Duos mitzuteilen.

Schließlich stoppten die Beamten die beiden 16-jährigen Bielefelder an der Kreuzung Stralsunder Straße und Schweriner Straße. Sie wurden zum zuständigen Kriminalkommissariat im Haus des Jugendrechts gefahren, wo die anschließende Bearbeitung der Strafanzeige zu diesem versuchten Automatenaufbruch stattfand. Im Anschluss wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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