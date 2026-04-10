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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge beobachtet Kupferdieb mit Einkaufswagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Donnerstagnachmittag, 09.04.2026, einen Mann, der an einer Baustelle, im Bereich des Kreisverkehrs der Schildescher Straße und der Nowgorodstraße, Kupferkabelstränge einsammelte.

Der Zeuge konnte gegen 15:00 Uhr beobachten, wie sich ein Mann für mehrere massive Kupferkabel interessierte. Kurzzeitig verschwand der Verdächtige und tauchte mit einem Einkaufswagen an der Baustelle auf. Als der Mann einige Kabelstücke in den Wagen lud, sprach ihn der Anwohner aus sicherer Distanz an.

Daraufhin nahm der Dieb zwei Kabelstränge und entfernte sich über die Schildescher Straße. Den beladenen Einkaufswagen ließ er zurück. Der Zeuge teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. In Höhe der Einmündung der Sudbrackstraße trafen Streifenbeamte auf einen Mann mit zutreffender Beschreibung des Kabeldiebs.

Die entwendeten Kabelstücke brachten die Polizisten zurück zur Baustelle. Mit dem tatverdächtigen 47-jährigen Bielefelder mit rumänischer Staatsangehörigkeit fuhren sie zur Polizeiwache, um seine Identität zweifelsfrei zu klären. Anschließend durfte der Mann die Wache wieder verlassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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