Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto steckt in gesperrtem Baustellenbereich fest

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Oldentruper Straße war am Mittwochabend, 08.04.2026, ein Autokran erforderlich, um einen VW Touran zu bergen. Eine Bielefelderin war in die abgesperrte Baustelle der Stadtbahnlinie 4 gefahren.

Gegen 20:50 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Oldentruper Straße unterwegs. In Höhe einer Tankstelle, in Nähe der Oststraße, ignorierte sie die Beschilderung und Schranken einer Baustelle. Die Zufahrt ist dort für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Bei der Weiterfahrt in dem Gleisbett wurde der Unterboden des Kompaktvans beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Mit eigenen Bemühungen konnte das Auto nicht aus dem Baustellenbereich gefahren werden. Ein Abschleppfahrzeug hob das beschädigte Fahrzeug aus dem Gleisbett.

Die 52-Jährige händigte den gerufenen Streifenbeamten einen ausländischen Führerschein aus, der bereits 2022 abgelaufen war. Damit war die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Ihr wurde das Autofahren untersagt. Die Beamten schätzten den Sachschaden an der Gleisanlage, der Baustelleneinrichtung und dem Auto auf 2.000 Euro.

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