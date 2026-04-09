PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto steckt in gesperrtem Baustellenbereich fest

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Oldentruper Straße war am Mittwochabend, 08.04.2026, ein Autokran erforderlich, um einen VW Touran zu bergen. Eine Bielefelderin war in die abgesperrte Baustelle der Stadtbahnlinie 4 gefahren.

Gegen 20:50 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Oldentruper Straße unterwegs. In Höhe einer Tankstelle, in Nähe der Oststraße, ignorierte sie die Beschilderung und Schranken einer Baustelle. Die Zufahrt ist dort für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Bei der Weiterfahrt in dem Gleisbett wurde der Unterboden des Kompaktvans beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Mit eigenen Bemühungen konnte das Auto nicht aus dem Baustellenbereich gefahren werden. Ein Abschleppfahrzeug hob das beschädigte Fahrzeug aus dem Gleisbett.

Die 52-Jährige händigte den gerufenen Streifenbeamten einen ausländischen Führerschein aus, der bereits 2022 abgelaufen war. Damit war die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Ihr wurde das Autofahren untersagt. Die Beamten schätzten den Sachschaden an der Gleisanlage, der Baustelleneinrichtung und dem Auto auf 2.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:56

    POL-BI: Erneut Instrumente aus zwei BMW gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Brackwede - In der Nacht zu Mittwoch, 08.04.2026, sind in der Lessingstraße und in der Leharstraße die Infotainmentsysteme aus zwei BMW entwendet worden. Ein BMW 120i war zwischen Dienstag, 07.04.2026, gegen 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08.04.2026, gegen 07:45 Uhr vor einem Wohnhaus an der Lessingstraße abgestellt. Der Abstellort befand sich zwischen den Einmündungen der ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:08

    POL-BI: Radfahrer fährt nach Zusammenstoß weiter

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Die Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines Fahrrads, der am Mittwoch, 08.04.2026, in einem Baustellenbereich der Engersche Straße mit einem anderen Radfahrer zusammenstieß. Ein 43-jähriger Bielefelder fuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Engersche Straße in Richtung Vilsendorf. Dazu benutzte er, ab der Kreuzung der Talbrückenstraße, den gekennzeichneten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren