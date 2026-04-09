Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Instrumente aus zwei BMW gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Brackwede - In der Nacht zu Mittwoch, 08.04.2026, sind in der Lessingstraße und in der Leharstraße die Infotainmentsysteme aus zwei BMW entwendet worden.

Ein BMW 120i war zwischen Dienstag, 07.04.2026, gegen 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08.04.2026, gegen 07:45 Uhr vor einem Wohnhaus an der Lessingstraße abgestellt. Der Abstellort befand sich zwischen den Einmündungen der Furtwänglerstraße und der Schumannstraße. Die Diebe bauten das Lenkrad und die Infotainmenteinheit aus dem Armaturenbrett aus und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute.

Nach den Informationen aus einer Fahrzeug App könnten Unbekannte am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 02:40 Uhr, an der Leharstraße in einen BMW 330 xDrive eingedrungen sein. Der Pkw stand in Nähe der Kreuzung der Heubergerstraße auf dem Stellplatz eines Wohnhauses. Die Diebe entwendeten Armaturen, das Infotainmentsystem und Elektronikkomponenten aus der Mittelkonsole.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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