Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer fährt nach Zusammenstoß weiter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Die Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines Fahrrads, der am Mittwoch, 08.04.2026, in einem Baustellenbereich der Engersche Straße mit einem anderen Radfahrer zusammenstieß.

Ein 43-jähriger Bielefelder fuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Engersche Straße in Richtung Vilsendorf. Dazu benutzte er, ab der Kreuzung der Talbrückenstraße, den gekennzeichneten Bereich entlang der Baustelle.

An diesem Engpass kam dem 43-Jährigen ein anderer Fahrradfahrer entgegen. Bei dem Anstoß mit dem bislang unbekannten Fahrer wurde der Bielefelder leicht verletzt. Er wurde von Rettungssanitätern vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Der beteiligte, dunkel gekleidete Radfahrer war männlich. Er überquerte nach dem Unfall die Kreuzung Engersche Straße und Talbrückenstraße und fuhr stadteinwärts weiter. Nach der bestehenden Beschilderung der Baustelle, hätte der Mann nicht mit seinem Fahrrad auf dieser Straßenseite in Richtung Innenstadt fahren dürfen.

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet um Hinweise an: 0521/545-0

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