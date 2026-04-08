POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Herford
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Herford - Wie berichtet, besteht gegen einen 44-jährigen Herforder der dringende Tatverdacht, seinen Stiefsohn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Der 44-jährige Herforder wurde am Mittwochnachmittag, 08.04.2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung.
Meldung vom 08.04.2026, 11:50 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6251383
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