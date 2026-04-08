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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Wie berichtet, besteht gegen einen 44-jährigen Herforder der dringende Tatverdacht, seinen Stiefsohn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der 44-jährige Herforder wurde am Mittwochnachmittag, 08.04.2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung.

Meldung vom 08.04.2026, 11:50 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6251383

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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