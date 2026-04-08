PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestohlenes Pedelec geortet und sichergestellt

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein 49-jähriger Bielefelder stellte am Samstag, 05.04.2026, fest, dass sein Pedelec aus einem Fahrradkäfig im Parkhaus am Bethelplatz gestohlen worden war. Das Fahrrad konnte wenig später geortet und an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand bemerkte der 49-Jährige gegen 17:50 Uhr den Diebstahl seines Fahrrads aus einem Fahrradkäfig des Parkhauses am Bethelplatz. Unbekannte Täter hatten die Tür des Käfigs beschädigt, sodass das Pedelec hindurchpasste, und entwendeten das Rad.

Dem Geschädigten gelang es anschließend, sein Fahrrad zu orten. Er lotste die eingesetzten Polizeibeamten zu einem Haus, in dessen Hausflur das Pedelec tatsächlich aufgefunden wurde.

In dem Haus trafen die Beamten zudem auf eine Person, die angab, das Fahrrad von einem Freund erhalten zu haben. Angaben zu dessen Identität konnte der Mann nicht machen.

Das Pedelec wurde freiwillig herausgegeben und dem 49-jährigen Eigentümer zurückgegeben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 12:47

    POL-BI: E-Scooter-Fahrerin auf der Jöllenbecker Straße gefährdet

    Bielefeld (ots) - LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 07.04.2026, ist eine 21-jährige Bielefelderin auf der Jöllenbecker Straße von einer 81-jährigen Bielefelderin gefährdet worden. Nach dem aktuellen Kenntnisstand war die 21-Jährige gegen 15:35 Uhr mit einem Leih-E-Scooter auf der Jöllenbecker Straße unterwegs. Aufgrund einer Baustelle wich sie auf den Gehweg aus. Als sie dort an der Seniorin vorbeifahren ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 11:31

    POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Am Dienstag, 07.04.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch am Senner Hellweg, in Höhe Feuerbachweg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter gelangten zwischen 11:00 Uhr am Samstag, 28.03.2026, und 14:15 Uhr am Dienstag, 07.04.2026, auf das Grundstück des Wohnhauses. Dort brachen sie eine Terrassentür auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren