POL-BI: Einbruch über die Terrassentür
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Senne - Am Dienstag, 07.04.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch am Senner Hellweg, in Höhe Feuerbachweg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.
Die unbekannten Täter gelangten zwischen 11:00 Uhr am Samstag, 28.03.2026, und 14:15 Uhr am Dienstag, 07.04.2026, auf das Grundstück des Wohnhauses. Dort brachen sie eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertsachen. Nach den ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Anschließend entkamen sie unerkannt.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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