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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Am Dienstagabend, 07.04.2026, soll ein 44-jähriger Herforder seinem Stiefsohn lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine Mordkommission der Polizei Bielefeld haben die Ermittlungen übernommen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand meldete ein 25-jähriger Herforder gegen 19:15 Uhr über den polizeilichen Notruf, dass sein Stiefvater ihn mit mehreren Messerstichen verletzt habe. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 25-Jährigen vor dem Wohnhaus an der Dieselstraße antreffen. Der dringend tatverdächtige Stiefvater konnte in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Der Gesundheitszustand des lebensgefährlich verletzten 25-Jährigen hat sich nach einer Notoperation stabilisiert.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts werden durch die Mordkommission der Polizei Bielefeld geführt. Das Ermittlerteam wird geleitet durch Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz und setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Herford zusammen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Eine Vorführung des 44-Jährigen beim Amtsgericht Bielefeld, mit dem Ziel der Untersuchungshaft, wird derzeit vorbereitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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