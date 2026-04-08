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Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe nutzen Barbesuch aus - Pkw entwendet

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 03.04.2026, erstattete eine 34-Jährige Anzeige bei der Polizei. Ihr Mercedes C300, den sie in der Friedrich-Verleger-Straße geparkt hatte, war entwendet worden.

Die 34-jährige Mellerin hatte den Wagen am Karfreitag gegen 21:40 Uhr in der Friedrich-Verleger-Straße geparkt und war anschließend zu Fuß zu einer nahe gelegenen Bar gelaufen. Als sie gegen 02:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stand der schwarze Mercedes mit Gütersloher Kennzeichen nicht mehr an Ort und Stelle.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem entwendeten Fahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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