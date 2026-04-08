Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld, Taschen und Parfüms gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Die Polizei wurde am Freitagabend, 03.04.2026, über einen Einbruch in ein Haus an der Osnabrücker Straße, in Höhe Gottfriedstraße, informiert. Die unbekannten Täter entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten zwischen 03:30 Uhr am Dienstag, 31.03.2026, und 19:00 Uhr am Freitag, 03.04.2026, in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und stahlen Bargeld, mehrere Markentaschen und Parfüms.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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