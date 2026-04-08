PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrerin auf der Jöllenbecker Straße gefährdet

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 07.04.2026, ist eine 21-jährige Bielefelderin auf der Jöllenbecker Straße von einer 81-jährigen Bielefelderin gefährdet worden.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand war die 21-Jährige gegen 15:35 Uhr mit einem Leih-E-Scooter auf der Jöllenbecker Straße unterwegs. Aufgrund einer Baustelle wich sie auf den Gehweg aus. Als sie dort an der Seniorin vorbeifahren wollte, streckte diese augenscheinlich aus Missfallen unvermittelt ihren Arm aus.

Die 21-Jährige sprang aufgrund der plötzlichen Bewegung von dem Elektrokleinstfahrzeug ab und verhinderte dadurch einen Sturz. Der E-Scooter fiel zu Boden und wurde beschädigt.

Die Polizei Bielefeld weist darauf hin, dass Gefährdungen im Straßenverkehr keine angemessene Reaktion auf mögliches Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer sind. Wer andere durch impulsive Handlungen in Gefahr bringt, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. In solchen Situationen sollte besonnen gehandelt und gegebenenfalls die Polizei verständigt werden.

Zugleich erinnert die Polizei daran, dass E-Scooter grundsätzlich auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Schutzstreifen zu nutzen sind. Sofern solche Verkehrsflächen nicht vorhanden oder nicht nutzbar sind, ist besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer erforderlich.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:31

    POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Am Dienstag, 07.04.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch am Senner Hellweg, in Höhe Feuerbachweg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter gelangten zwischen 11:00 Uhr am Samstag, 28.03.2026, und 14:15 Uhr am Dienstag, 07.04.2026, auf das Grundstück des Wohnhauses. Dort brachen sie eine Terrassentür auf und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 11:11

    POL-BI: Geld, Taschen und Parfüms gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle - Die Polizei wurde am Freitagabend, 03.04.2026, über einen Einbruch in ein Haus an der Osnabrücker Straße, in Höhe Gottfriedstraße, informiert. Die unbekannten Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten zwischen 03:30 Uhr am Dienstag, 31.03.2026, und 19:00 Uhr am Freitag, 03.04.2026, in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren