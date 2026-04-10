Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Auffahrunfälle durch Motorradfahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Quelle - An der Engersche Straße und an der Osnabrücker Straße sind am Donnerstag, 09.04.2026, ein Bielefelder und ein Steinhagener Motorradfahrer verletzt worden.

Ein 63-jähriger Bielefelder befuhr gegen 17:45 Uhr mit seiner Harley Davidson FXDB / FD 2 die Engersche Straße stadtauswärts. Aufgrund von zähfließendem Verkehr im Bereich vor dem Kreisverkehr an der Schäfer Straße, hielt ein vorausfahrender ebenfalls 63-Jähriger mit seinem Toyota RAV4 mit Münchener Kennzeichen an.

Als der Motorradfahrer erkannte, dass der Toyota stoppte, bremste er, wobei er die Kontrolle über sein Krad verlor. Das Vorderrad der Harley Davidson stieß gegen das Heck des SUV. Dabei wurde der Bielefelder leicht verletzt. Bevor Rettungssanitäter den 63-Jährigen medizinisch versorgten, kümmerten sich Passanten um ihn. Er wurde in eine Krankenhausambulanz gefahren. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzten Streifenbeamte auf 1.500 Euro.

Aufgrund eines unbekannten Pkw, der auf der Osnabrücker Straße stadtauswärts fuhr und plötzlich wendetet, bremsten einige Pkw in Höhe eines Gastronomiebetriebs, nach der Einmündung der Azaleenstraße, stark ab. Auch ein 37-Jähriger aus Bielefeld bremste gegen 18:10 Uhr mit seinem Seat Inca stark. Ein 48-jähriger aus Steinhagen befand sich mit seiner Kawasaki ZX 600 D hinter dem Seat. Während der 48-Jährige mit seinem Motorrad bremste, stieß er gegen das Heck des Seats, wobei er schwer verletzt wurde.

Als Streifenbeamte an der Unfallstelle eintrafen, kümmerten sich bereits Ersthelfer um den verletzten Motorradfahrer. Die medizinische Versorgung übernahmen ein Notarzt und Rettungssanitäter, die den Verletzten in ein Bielefelder Krankenhaus fuhren.

Die Osnabrücker Straße blieb während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis zum Abtransport des Motorrades in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen soll etwa 7.000 Euro betragen.

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