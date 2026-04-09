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Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner bemerkt Kellereinbruch

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Dank eines Zeugenhinweises eines aufmerksamen Nachbarn gelang Streifenbeamten am Mittwochabend, 08.04.2026, einen Einbrecher am Stadtring, in Nähe der Einmündung der Cheruskerstraße, festzunehmen.

Der Anwohner nahm gegen 22:55 Uhr das Zerspringen einer Scheibe wahr. Als er dem Geräusch auf den Grund ging, bemerkte er im Keller, dass die Glasscheibe einer Außentür beschädigt war. Alarmierte Polizisten erkannten zudem Blutspuren an dem beschädigten Glas und stellten sechs aufgebrochene Kellertüren fest.

Während die Beamten noch das Eintreffen eines Kollegen mit einem Diensthund abwarteten, verließ ein Mann, mit einer frischen Verletzung an der Hand, das Mehrfamilienhaus durch die Haustür. Bei dem 22-jährigen Mann handelte es sich um den gesuchten Einbrecher.

Angeblich hatte der 22-Jährige einen Freund in dem Wohnhaus besucht. Einen Namen konnte er nicht benennen. Dafür war der Tatverdächtige den Polizisten bereits als Dieb namentlich bekannt. Der rumänische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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