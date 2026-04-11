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Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw flüchtet auf der A2 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bielefeld (ots)

(fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Opel Vectra die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz hinter der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück bemerkte der Fahrzeugführer vor sich die Rücklichter eines Lkw. Er registrierte zu spät, dass der Lkw zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn stand. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des teilweise auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Fahrzeuges. Dabei wurde die Fahrzeugfront des Pkw sehr stark beschädigt. Der unbekannte Lkw setzte sich nach der Kollision in Bewegung und flüchtete in Fahrtrichtung Dortmund von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden oder den verletzten Pkw-Fahrer zu kümmern. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein benachbartes Krankenhaus gebracht, der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens am Pkw wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Der flüchtige Lkw konnte im Rahmen der Fahndung zunächst nicht mehr festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Heck des betreffenden Fahrzeuges starke Beschädigungen aufweist.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Bielefeld oder der Pressestelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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