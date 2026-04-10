Polizei Bielefeld

POL-BI: A 2: Um über die Hälfte schneller als erlaubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen BAB 2 - Deutlich zu schnell war ein Autofahrer am Donnerstag, 09.04.2026, in seinem Pkw mit Anhänger auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund unterwegs.

Polizisten des Verkehrsdienstes der Autobahn waren gegen 11:40 Uhr zwischen der Anschlussstellen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd unterwegs. Dabei wurden sie auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit seinem Pkw Ford und einem Anhänger zügig mehrere Fahrzeuge überholte.

Mit ihrem ProVida Fahrzeug folgten sie dem Pkw-Gespann und ermittelten eine Geschwindigkeit von 129 km/h. Der 32-jährige Fahrer aus den Niederlanden hätte nur 80 km/h fahren dürfen und war damit 49 km/h schneller als zulässig unterwegs. Die Beamten erhoben 990 Euro im Rahmen einer Sicherheitsleistung für das folgende Ordnungswidrigkeitenverfahren. Anschließend durfte der 32-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

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