Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Sonntagnacht, 12.04.2026, fand ein Bielefelder einen Leichnam in einer Kühltruhe. Die Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen auf.

Gegen 21:50 Uhr meldeten ein Bielefelder telefonisch der Leitstelle der Polizei Bielefeld, dass er soeben einen Leichnam in einer Kühltruhe eines Mehrfamilienhauses an der Klopstockstraße gefunden habe. Die eingetroffenen Streifenbeamten fanden in der Gefriertruhe den Leichnam der 28-jährigen Wohnungsinhaberin. Kriminalbeamte übernahmen anschließend die Spurensicherung am Tatort. Nach dem Auftauen des Leichnams wird voraussichtlich am Dienstag die Obduktion des Leichnams erfolgen.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens hat die Ermittlungen aufgenommen.

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