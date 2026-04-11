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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend zu einem Brand in die Urbanstraße ausgerückt. Gegen 20.10 Uhr teilte ein Bewohner über Notruf mit, dass es in einer Wohnung des betreffenden Gebäudes brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung schlugen Flammen und Rauch bereits aus den Fenstern im ersten Stock des viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich insgesamt sechs Personen in dem Wohnhaus auf, welche das Gebäude entweder selbstständig verlassen konnten oder von der Feuerwehr evakuiert wurden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften tätig war, gelang es, den Brand auf die betroffene Wohnung im ersten Stock zu begrenzen. Dennoch sind die übrigen drei Wohnungen aufgrund Rauch- bzw. Löschwasserschäden aktuell nicht mehr nutzbar. Mitarbeiter der Stadt kümmerten sich um die Unterbringung der Hausbewohner. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeitweise wurden die Einsatzmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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