Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Pedelec; Auseinandersetzung; Dieseldiebstahl; Rabiater Nachbar; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hochwertiges Pedelec nach Diebstahl zurückerlangt

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Freitagabend in der Reutlinger Innenstadt ein hochwertiges Pedelec entwendet. Gegen 21.40 Uhr stellte der Besitzer sein Mountainbike der Marke Cube im Bereich des Manfred-Oechsle-Platzes ab und verschloss dieses an einem dortigen Fahrradständer. Nach der Rückkehr gegen 23.30 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Bei der anschließenden Nachschau in der Innenstadt konnte der Eigentümer das Fahrrad im Bereich der Metzgerstraße ausfindig machen, wo dieses mit einem weiteren Pedelec zusammengeschlossen war. Nach Verständigung der Polizei wurde das entwendete Fahrrad, mit Unterstützung der Feuerwehr, von der Sicherung entfernt und an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Da die Eigentumsverhältnisse des zweiten Fahrrads nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten es vor Ort sicher.

Riederich (RT): Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Metzingen seit Freitagnachmittag gegen zwei Männer, nachdem sie auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Riederich und Kleinbettlingen aneinandergeraten sind. Um 17.45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad den Weg in Richtung Riederich, als ihm ein 29-Jähriger mit seinem Daimler GLC mit Anhänger entgegenkam. Erbost über die gefahrene Geschwindigkeit des Daimler-Lenkers spuckte der Radfahrer beim Passieren durch die geöffnete Seitenscheibe in den Innenraum des Fahrzeugs. Der 29-Jährige wendete in der Folge sein Gespann und fuhr dem 61-Jährigen hinterher. Da der Radler trotz mehrfachem Hupen nicht stoppte, setzte der Pkw-Lenker kurz vor dem Ortsbeginn Riederich zum Überholen an. Im Verlauf des Überholvorgangs gerieten beide Fahrzeuge nach rechts in eine angrenzende Wiese, wo das Fahrrad gegen die hintere Beifahrertüre des Daimlers stieß und zum Stillstand kam. Nachfolgend beleidigte und bedrohte der Jüngere den Älteren und bedrängt ihn derart, dass er auf die Motorhaube des Pkw fiel. Ein hinzukommender Zeuge konnte die Kontrahenten beruhigen und eine weitere Eskalation bis zum Eintreffen der Polizei verhindern. Beide Männer blieben infolge der Auseinandersetzung unverletzt und konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Am Pkw entstand aufgrund des Zusammenstoßes zwischen den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Münsingen (RT): Diesel entwendet

Ein Unbekannter hat in Zeit von Donnerstagabend bis Freitagvormittag sein Unwesen auf einem Gartengrundstück im Bereich der Hauptstraße getrieben. Der Dieb öffnete den Tankdeckel eines auf dem Grundstück abgestellten Traktors und schlauchte etwa 70 Liter Dieselkraftstoff ab. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen unter Teck (ES): Nachbarn und Polizeibeamte beleidigt

Eine ganze Reihe von Strafanzeigen sieht ein 51-Jähriger nach einem Vorfall in der Nacht zum Samstag entgegen, der sich im Ortsteil Guckenrain ereignet hat. Anwohner verständigten gegen 23.15 Uhr die Polizei, nachdem der rabiate Nachbar laut an die Haustür geklopft hatte und nicht zitierfähige Beleidigungen von sich gab. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann bereits wieder zuhause. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam er aus dem Haus gelaufen und setzte seine Schimpftiraden zunächst gegen die Polizisten fort, bevor er in sein Wohngebäude zurückkehrte. Von dort aus brüllte der Störer aus dem Fenster heraus vorbeilaufende Passanten an, beruhigte sich dann aber, so dass die Polizei den Einsatz zunächst beenden konnte. Kurze Zeit später wurde der 51-Jährige erneut gemeldet, als er versuchte ins Nachbarhaus zu gelangen. Die wiederholt anrückende Polizei konnte den alkoholisierten Mann noch auf der Straße antreffen. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Owen (ES): Betrunkener Fahrradfahrer

Ein betrunkener Radfahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, in der Kirchheimer Straße zum Einsatz der Polizei geführt. Der 40-jährige Mann fuhr zunächst auf dem abschüssigen Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen ein im dortigen Fahrradständer abgestelltes Fahrrad und stürzte auf den Boden. Anschließend rappelte er sich wieder auf und ging, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 300 Euro zu kümmern, in das Geschäft. Bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife wurde der 40-Jährige von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes ins Freie begleitet und beaufsichtigt. Nach dem Transport zum Polizeirevier musste der Mann wegen seiner deutlichen Alkoholisierung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht.

Bodelshausen (TÜ): Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Vier Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Bundesstraße 27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem VW Multivan die B 27 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen. Kurz nach der Anschlussstelle Bodelshausen erkannte er den sich dort verkehrsbedingt gebildeten Rückstau zu spät und kollidierte am Stauende mit einem Renault Trafic. Aufgrund der Aufprallwucht wurde der Renault auf einen VW Passat und dieser wiederum auf einen Audi A 5 geschoben. Die jeweiligen Fahrer sowie Beifahrer im Renault und VW Passat erlitten hierbei leichte Verletzungen und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der VW Multivan war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Fahrstreifen der Bundesstraße gesperrt werden.

Straßberg (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Straßberg zugetragen hat. Eine 42-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Sattelzug auf der Ebinger Straße in Richtung Burgstraße unterwegs. An einer abknickenden Vorfahrtstraße fuhr sie geradeaus weiter und missachte hierbei den Vorrang des aus Richtung Burgstraße kommenden Pkw MG RX 6 einer 54-Jährigen. Durch den seitlichen Aufprall wurde der SUV von der Fahrbahn abgewiesen und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrertür wurde so stark beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Deshalb musste die Feuerwehr eingesetzt werden, um die Frau mit schwerem Gerät zu befreien. Beide leichtverletzten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum transportiert. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ebinger Straße bis gegen 18.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell