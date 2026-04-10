Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angriff auf Polizeibeamte, Unfälle mit Verletzten, Brände, Raub, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 15-Jähriger nach einem Vorfall entgegen, der sich am Donnerstagabend bei einer Party auf einem Gartengrundstück bei Ohmenhausen im Gewann Schrammberg ereignet hat. Kurz vor Mitternacht war die Polizei zu dem Gartengrundstück gerufen worden, nachdem es dort unter den rund 30 bis 40 augenscheinlich teils alkoholisierten jugendlichen bzw. heranwachsenden Partygästen wohl zu Streitigkeiten und auch zum Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Mobiltelefons gekommen sein soll. Wie sich herausstellte, war es zwischen einem 15-Jährigen und einem 17-Jährigen zu einem Streit und nachfolgend zu Handgreiflichkeiten gekommen, die letztendlich von der Polizei, die mit sechs Streifenwagenbesatzungen anrücken musste, geschlichtet werden konnten. Während der Aufnahme des Sachverhaltes kam plötzlich der 15-Jährige auf die Polizeibeamten zu, fing grundlos an zu randalieren, bedrohte und beleidigte die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken, so dass ihm letztendlich Handschließen angelegt und er vorübergehend festgenommen werden musste. Dabei griff er auch einen der Polizeibeamten an, verletzte ihn und beschädigte einen Streifenwagen. Der leicht verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst in der Folge fortsetzen. Nach einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern überstellt. Die Gartenparty wurde in der Folge beendet und entsprechende Platzverweise erteilt, denen die übrigen Besucher Folge leisteten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Unfall auf B 28

Ein Autofahrer hat sich nach einem Überholvorgang am Donnerstagnachmittag auf der B 28 schwer verletzt. Der 50-jährige Lenker eines VW Caddy befuhr gegen 16 Uhr die linke Fahrspur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Reutlingen. Vor ihm fuhr, ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen, ein 51-jähriger VW Touran-Lenker. Der Caddy-Fahrer wechselte kurz vor der Ausfahrt Reutlingen-Zentrum auf die rechte Spur und überholte den ordnungsgemäß fahrenden 51-Jährigen. Anschließend scherte er wieder nach links ein und touchierte mit seinem hinteren linken Kotflügen den rechten vorderen Kotflügel des anderen Pkw. Hierdurch geriet der Caddy ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst in die rechte Leitplanke und wurde sogleich zurück auf die linke Seite und die dortige Leitplanke geschleudert, worauf er zum Stillstand kam. Der 50-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da sich beim Unfallverursacher Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Medikamenten oder Betäubungsmitteln ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 51-Jährige blieb hingegen unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten VW Caddy entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden am VW Touran wird mit 2.000 Euro beziffert. Der Wagen blieb fahrbereit. Die Leitplanken trugen ebenfalls einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro davon. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Abschleppens musste die B 28 für ungefähr eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. (ar)

Dettingen/Erms (RT): In Werkstatt eingebrochen

In eine Werkstatt in der Wilhelm-Maybach-Straße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 06.45 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Gebäude. Dort wurden sämtliche Räume und Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Die Einbrecher richteten einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit den Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Metzingen (RT): Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagabend, 18.30 Uhr, bis Freitagmorgen, sieben Uhr, in den Kindergarten im Öschweg gelangt. Durch das Aufhebeln einer Seitentüre verschafften sich die Täter Zugang zum Inneren des Gebäudes und durchsuchten dort alle Räumlichkeiten. Auch mehrere verschlossene Schränke wurden gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Müll in Brand gesetzt

Zu gleich drei Kleinbränden an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Echterdingen sind Feuerwehr und Polizei am Freitag zwischen 2.45 Uhr und 3.25 Uhr ausgerückt. Ein Unbekannter zündete sowohl mehrere gelbe Säcke als auch zwei Mülltonnen an. Durch das sofortige Ablöschen durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 36 Mann vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf die Vegetation und angrenzende Gebäude verhindert werden. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. (nf)

Kirchheim (ES): Pkw contra Rennrad

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Alleenstraße am Donnerstag leichte Verletzungen zugezogen. Ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz hielt um kurz vor 18 Uhr an dem dortigen Zebrastreifen an. Ein 56-jähriger Zweiradfahrer wollte diesen von der Marktstraße queren als der Autofahrer im selben Moment losfuhr. Es kam zur Kollision und der jüngere Mann stürzte zu Boden. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Rennrad wird auf 400 Euro geschätzt. Der Sachschaden an dem Mercedes wird mit circa 1.000 Euro angegeben. (ar)

Nürtingen (ES): Raubüberfall

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr an der Philip-Matthäus-Hahn-Schule Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand traf sich der junge Mann mit zwei unbekannten männlichen Personen, um ein eine größere Anzahl an E-Zigaretten, sogenannte Vapes, zu erwerben. Im Rahmen des Treffens soll dann einer der Unbekannten unvermittelt den 18-Jährigen mit Reizstoff besprüht und verletzt haben. Dann griff er sich das mitgeführte Bargeld und flüchtete mitsamt seinem mutmaßlichen Komplizen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Frickenhausen (ES): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Hauptstraße ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen sieben Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hauptstraße von Frickenhausen kommend in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Ziegeleistraße einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 36 Jahre alte Skoda Fabia-Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin keine medizinische Behandlung benötigte, wurde die Skoda-Fahrerin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (nf)

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Nicht weit genug rechts gefahren?

Zwei schwerverletzte Fahrradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf dem parallel zur K6938 verlaufenden Feldweg ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 23 Uhr mit zwei weiteren Fahrradfahrern auf seinem Mountainbike von Rottenburg in Richtung Wendelsheim unterwegs. Im Bereich des Ortsbeginns Wendelheim kam es zur Kollision mit einem auf dem Feldweg entgegenkommenden 59-Jährigen Trekkingrad-Fahrer. Beide Fahrer stürzten und wurden dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus bracht werden mussten. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beiden Radler ergab bei dem 64-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet werden musste. (cw)

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