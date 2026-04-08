Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall; weitere Verkehrsunfälle; Unter Drogen gefahren

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Nicht alltäglicher Wildunfall

Ein nicht alltäglicher Wildunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der B 312 bei Riederich ereignet. Eine Streife des Polizeireviers Metzingen war kurz vor zwölf Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als sie ein auf dem Seitenstreifen stehendes Fahrzeug mit Warnblinklicht bemerkte. Als sich die Beamten bei dem 51 Jahre alten Fahrer erkundigten, was denn passiert sei, zeigte ihnen der Mann einen toten Vogel im Inneren seines Ford Transit. Ein Falke war während der Fahrt durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite ins Innere geflogen und gegen das Lenkrad geprallt. Anschließend fiel er leblos in den Fußraum. Der 51-Jährige blieb außer einem gehörigen Schrecken unverletzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendlicher bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Stetten erlitten. Eine 78-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Panoramastraße eingefahren. Hierbei erfasste sie den 16 Jahre alten Jugendlichen, der dort mit seinem Kleinkraftrad der Marke KTM unterwegs war. In der Folge stürzte der Zweiradlenker und verletzte sich. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt. (ms)

Lenningen (ES): Auf Liegerad aufgefahren

Tödlich verletzt wurde ein 54 Jahre alter Fahrer eines Liegerades bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der K1264 zwischen Unterlenningen und Hochwang ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem Audi auf der Hochwanger Steige in Richtung Hochwang bergaufwärts unterwegs, als er in der scharfen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf das in gleicher Richtung fahrende Liegerad auffuhr. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Audi-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Der 37-Jährige, der beim Versuch den Radfahrer zu reanimieren gestürzt war und sich verletzte, wurde von einem Rettungswagen nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. Verkehrsunfallspezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge zur technischen Begutachtung beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden am Auto und am Liegerad wird auf jeweils etwa 5.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Hochwanger Steige bis kurz nach 22 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Frickenhausen (ES): Unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen unter Drogen stehenden 21-Jährigen hat die Polizei am Dienstagabend in der Nürtinger Straße aus dem Verkehr gezogen. Der junge Fahrer war einer Polizeistreife zuvor in der Neuffener Straße in Nürtingen aufgefallen, weil er mit seinem Ford Focus von der Schulze-Delitzsch-Straße herkommend trotz roter Ampel in die Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen eingebogen war. Bei der nachfolgenden Kontrolle in Frickenhausen schlug den Polizeibeamten starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Der Fahrer reagierte sofort aggressiv auf die Polizeibeamten, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten und er nach der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung seines Wagens in Gewahrsam genommen wurde. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28. Der Mann war gegen 19.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Reutlingen unterwegs, als er nach der Ausfahrt Jettenburg zunächst nach links von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Beim Gegenlenken übersteuerte er seinen Wagen, überfuhr beide Fahrstreifen und krachte in die rechten Leitplanken. Von diesen wurde der Golf abgewiesen und schleuderte über die Fahrbahn, bevor er in die Mitteleitplanken prallte, wo er letztendlich zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer in der Folge ins Krankenhaus. Nachdem sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Sein Golf, an dem ein Sachschaden von geschätzten rund 5.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Höhe der Sachschäden an den Verkehrseinrichtungen sind noch nicht bekannt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen. Gegen 6.30 Uhr befuhr eine 68-jährige BMW-Fahrerin den Pfauenweg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich zum Spechtweg übersieht sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 41 Jahre alte Opel Corsa-Fahrerin. In Folge der Kollision musste der Opel abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (nf)

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