Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt - Bernhausen (ES):

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen seit Sonntagabend gegen einen 29 Jahre alten Mann. Diesem wird vorgeworfen, auf dem Dr.-Peter-Bümlein-Platz in Bernhausen mit einem Mann in Streit geraten und diesen mit einem Metallspieß nicht unerheblich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Ersten Ermittlungen nach waren der 29-jährige Iraker sowie ein ihm bislang nicht persönlich bekannter 41-Jähriger kurz vor 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in einen verbalen Streit geraten, welcher körperlich eskalierte. In der Folge soll der Jüngere zwei mitgeführte Metallspieße gezogen und seinen Kontrahenten mit gezielten Hieben verletzt haben. Freunde des Verletzten sowie Passanten kamen ihm zu Hilfe und überwältigten den Tatverdächtigen. Polizeibeamte konnten den 29-Jährigen kurze Zeit später widerstandslos festnehmen und die mutmaßlichen Tatwaffen sicherstellen. Beide Beteiligten standen unter alkoholischer Beeinflussung. Der 41-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden, aus der er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der 29-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

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