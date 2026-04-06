Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT) - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der B 313 zwischen Engstingen und Trochtelfingen gekommen. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 86-jährige Frau mit ihrem BMW am Ortseingang von Trochtelfingen auf die B313 in Richtung Engstingen abbiegen. Dabei übersah sie den auf der B 313 fahrenden aus Engstingen kommenden Skoda eines 54-jährigen Mannes, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 54-Jährige und seine 51-jährige Beifahrerin wurden nach örtlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 86-Jährige musste hingegen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 313 vollständig gesperrt werden, welche voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern wird. Einer vorläufigen Schätzung zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Insgesamt befanden sich fünf Fahrzeuge mit 35 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Engstingen und Mägerkingen sowie vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

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