Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Seinen Führerschein abgeben musste ein 48-Jähriger, nachdem er am Sonntagmittag auf der B 27 Höhe Filderstadt-Bonlanden einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem 3er BMW in Richtung Tübingen unterwegs und wollte die Bundestraße an der Überleitung zur B 312 verlassen. Hierbei kollidierte er mit einer Warnbake, wodurch ein Reifen beschädigt wurde und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten alkoholische Beeinflussung bei dem 48-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Am BMW, welcher von einer Fachfirma abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag in die Marktstraße ausgerückt. Gegen 15.45 Uhr geriet ein Mercedes C 220 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand, nachdem der Fahrer diesen unmittelbar zuvor geparkt hatte. Trotz sofortigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt war, entstand am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Mercedes wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Ostfildern (ES): Senior von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag am Kreisverkehr Denkendorfer Straße / Marie-Curie-Straße ausgegangen. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 76-jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem VW T-Roc von der Marie-Curie-Straße kommend in den Kreisverkehr ein und geriet aufgrund Unachtsamkeit auf den Gehsteig. Dort prallte sein Fahrzeug gegen einen abgestellten E-Scooter, auf welchem zwei Jungen im Alter von 14 und neun Jahren saßen. In Folge der Kollision wurden die Beiden leicht verletzt. Nach einer ambulanten Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnten sie vor Ort belassen und den Eltern übergeben werden. Während am Pkw ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand, beläuft sich der Schaden am E-Scooter auf etwa 100 Euro.

Bisingen (ZAK): In Büroräume eingebrochen

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Thanheimer Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Kriminelle auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Dort brachen die Unbekannten eine Bürotür auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Die Höhe des entwendeten Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Inwieweit Tatzusammenhang zu einem Einbruch in eine Werkstatt mit Tresoraufbruch in der Fischerstraße in Balingen am vergangenen Wochenende besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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