PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtaschendiebstahl

Apolda (ots)

Am 27.02.2026kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft des Glockenhofcenters in der Leutloffstraße in Apolda. Die 73jährige Geschädigte hatte hier zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig ihre Handtasche während des Einkaufs auf einem Regal abgelegt und dann vergessen. Eine Videoaufzeichnung des Marktes konnte dann einen älteren Mann mit einer Frau entlarven, welche die Tasche zunächst an sich nahmen um diese dann später noch in dem Geschäft zu durchsuchen. Es wurde aus der Tasche eine Geldbörse mit etwa 150 Euro Bargeld entwendet, sowie diverse Karten. Anschließend wurde die Tasche wieder abgelegt. Glück im Unglück hatte die Geschädigte, da diese in ihrer Tasche noch weitere 1000 Euro Bargeld versteckt hatte, welche der Dieb nicht gefunden hatte. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 07:19

    LPI-J: Alkohol am Steuer

    Apolda (ots) - Am 28.02.2026 wurde gegen 02:45 Uhr der 38jährige Fahrer eines Pkw Audi im Bereich der Bahnhofstraße in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Ihm wurde sofort die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:18

    LPI-J: Auffahrunfall

    Apolda (ots) - Am 27.02.2026 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Niederroßlaer Straße in Apolda. Hierbei befuhr die 77jährige Fahrerin eines Pkw Toyota mit ihrem Fahrzeug die Niederroßlaer Straße stadtauswärts um hier über die B87 nach Niederroßla zu fahren. Aufgrund der Rotschaltung an der Ampelkreuzung musste die Fahrerin anhalten, wobei der hinter ihr fahrende 52jährige Fahrer eines Pkw Skoda dies zu spät bemerkte und aus Unachtsamkeit ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:17

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

    Jena (ots) - Am Samstag, kurz vor 12 Uhr mittags, wurde die Polizei über Notruf durch eine Nachbarin informiert, dass gerade in ein Einfamilienhaus in der Straße im Planer in Jena Winzerla eingebrochen wird. Die Mitteilerin hatte ein ungewöhnliches Geräusch gehört und dann festgestellt, dass die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen wurde. Bereits wenige Minuten nach dem Notruf trafen die ersten Polizeikräfte am Einsatzort ein. Hier wurde festgestellt, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren