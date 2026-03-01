Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtaschendiebstahl

Apolda (ots)

Am 27.02.2026kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft des Glockenhofcenters in der Leutloffstraße in Apolda. Die 73jährige Geschädigte hatte hier zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig ihre Handtasche während des Einkaufs auf einem Regal abgelegt und dann vergessen. Eine Videoaufzeichnung des Marktes konnte dann einen älteren Mann mit einer Frau entlarven, welche die Tasche zunächst an sich nahmen um diese dann später noch in dem Geschäft zu durchsuchen. Es wurde aus der Tasche eine Geldbörse mit etwa 150 Euro Bargeld entwendet, sowie diverse Karten. Anschließend wurde die Tasche wieder abgelegt. Glück im Unglück hatte die Geschädigte, da diese in ihrer Tasche noch weitere 1000 Euro Bargeld versteckt hatte, welche der Dieb nicht gefunden hatte. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell