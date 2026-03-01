PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Apolda (ots)

Am 27.02.2026 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Niederroßlaer Straße in Apolda. Hierbei befuhr die 77jährige Fahrerin eines Pkw Toyota mit ihrem Fahrzeug die Niederroßlaer Straße stadtauswärts um hier über die B87 nach Niederroßla zu fahren. Aufgrund der Rotschaltung an der Ampelkreuzung musste die Fahrerin anhalten, wobei der hinter ihr fahrende 52jährige Fahrer eines Pkw Skoda dies zu spät bemerkte und aus Unachtsamkeit auffuhr. Es entstand Sachschaden am Pkw Toyota in Höhe von etwa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

