Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Jena (ots)

Am Samstag, kurz vor 12 Uhr mittags, wurde die Polizei über Notruf durch eine Nachbarin informiert, dass gerade in ein Einfamilienhaus in der Straße im Planer in Jena Winzerla eingebrochen wird. Die Mitteilerin hatte ein ungewöhnliches Geräusch gehört und dann festgestellt, dass die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen wurde. Bereits wenige Minuten nach dem Notruf trafen die ersten Polizeikräfte am Einsatzort ein. Hier wurde festgestellt, dass niemand ins Haus eingedrungen war. Der Täter scheint durch die Nachbarin gestört worden zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

