Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jena (ots)

Die Beamten der Polizei Jena kamen am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, in der Hermann-Pistor-Straße in Jena Winzerla zum Einsatz. Vor Ort stellten die Beamten ein Ehepaar fest, welches gerade mit dem Pkw losfahren wollte. Der 72-jährige Fahrzeugführer wollte seine Frau auf der Beifahrerseite einsteigen lassen, fuhr jedoch zu früh los und die Frau befand sich noch nicht komplett im Fahrzeug. Das Bein der 73-jährigen Frau wurde schließlich vom Pkw überrollt. Ein hinzugerufener Notarzt wies die Frau zur weiteren Behandlung und Verdacht auf Oberschenkelfraktur in die Notaufnahme des Klinikums Jena ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell